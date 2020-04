Coronavirus: Gelmini, governo ha fatto molti errori anche sul fronte della liquidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento c’è il forte rischio che da qui ad un mese molte imprese che non hanno ricevuto soldi dal governo abbiano già chiuso: anche sul problema liquidità, a Palazzo Chigi sono stati fatti troppi errori. Lo ha dichiarato la capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini, intervenendo a “Uno Mattina” su Rai Uno. “Anziché un decreto liquidità, bastava accogliere gli emendamenti di Forza Italia e del centrodestra al decreto Cura Italia per dare risposte immediate al paese: in questo momento, invece, gli imprenditori vanno in banca e si vedono aperti una pratica, ma poi scattano i giudizi sulla solvibilità e sul merito di credito e i soldi non arrivano”, ha detto, sottolineando che “questo è un problema serissimo”. “Allo stesso modo, è un problema serio non avere previsto risorse adeguate per i lavoratori autonomi: 600 euro sono una cifra davvero troppo piccola per dare un sostegno alle partite Iva e ai professionisti”, ha aggiunto.(Rin)