Coronavirus: Brunetta, Stato incentivi i cittadini a fare le ferie in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il Veneto si candida a diventare la locomotiva d'Italia, dovrà esserlo anche come modello turistico e, più in generale, come leader nella filiera della qualità della vita. Lo ha dichiarato Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, durante un’intervista con il “Giornale di Vicenza”. “I turisti stranieri spendono in Italia 70 miliardi, mentre quelli italiani all'estero circa la metà: dal momento che di stranieri ne verranno pochini, lo Stato dovrebbe incentivare gli italiani a fare le ferie entro i confini nazionali permettendo la deduzione delle spese dalla denuncia dei redditi”, ha detto, sottolineando che “si può intervenire con misure simili anche sulla filiera del made in Italy”. Il deputato veneziano ha poi ribadito che “aver rinviato il Vinitaly non è certo un bene: bisognerà essere capaci di inventare filiere virtuali, e dopo aver perso una stagione si dovrebbe osare e promuovere vendite di prodotti destagionalizzati”. Il responsabile economico di Forza Italia ha poi ribadito nuovamente la necessità di “semplificare e sburocratizzare tutto”. “Le vendite e i saldi di occasione devono essere totalmente liberalizzati: se ho il magazzino pieno devo poterlo svuotare”, ha detto. (Rin)