Roma: blitz antidroga dei carabinieri, arrestati tre spacciatori e tre denunciati

- Nelle ultime 48 ore, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma San Pietro hanno eseguito diversi blitz antidroga che hanno portato all’arresto di tre persone e alla denuncia di altre tre. In via di Torrevecchia, i carabinieri hanno sorpreso madre e figlio, entrambi romani con precedenti, di 41 e 17 anni, mentre vendevano 82 g di hashish ad un 16enne romano per la somma di 470 euro. Gli spacciatori sono stati arrestati e l'acquirente denunciato per possesso di sostanze stupefacenti. La 41enne è stata posta agli arresti domiciliari mentre suo figlio è stato accompagnato al Centro di prima accoglienza minori in via Virginia Agnelli. In via Commendone, gli stessi carabinieri hanno denunciato altri due giovanissimi romani, di 15 e 16 anni che, fermati per un normale controllo, sono stati trovati in possesso di 100 g di hashish. Passando invece per via della Pineta Sacchetti, i militari hanno notato due giovani in strada che, alla loro vista, hanno provato a nascondersi dietro le auto in sosta per evitare un eventuale controllo. Fermati per una verifica, i due, romani di 20 e 17 anni, sono stati trovati in possesso 100 g di hashish, divisi in diversi involucri. Sono stati perquisiti allora gli appartamenti dei due, trovando a casa del 17enne, nascosti in un cassetto della sua cameretta, altre dosi di droga e un bilancino di precisione. Il maggiorenne è stato posto agli arresti domiciliari mentre il minorenne portato al Centro di prima accoglienza minori di via Virginia Agnelli. Tutti gli arrestati e i denunciati sono stati anche sanzionati per violazioni delle normative per il contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-2019. (Rer)