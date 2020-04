Agroalimentare: Istat, Nord-ovest e Mezzogiorno le aree più dinamiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello territoriale negli ultimi due anni il numero dei produttori in Italia aumenta soprattutto nelle regioni del Nord-ovest (+11,3%) e del Mezzogiorno (+9%), in particolare in Sicilia e Sardegna (+9,8%). Lo ha fatto sapere l'Istat nel suo ultimo report relativo all'agroalimentare di qualità in Italia. L'istituto di statistica ha sottolineato che questo andamento è dovuto anche all’aumento di riconoscimenti dell’Ue di prodotti meridionali e al conseguente incremento dei loro produttori. Il Nord-est segna un aumento del 2,3%. Gli allevamenti sono in netto aumento nel Nord-ovest (+30,5%), più bassa la crescita nel Mezzogiorno (+8,5%, +8,7% nelle Isole). La superficie utilizzata segna invece una flessione dell’1,2% a livello nazionale per effetto della contrazione registrata nel Nord-est e nel Centro. Il Nord-ovest si caratterizza anche per l’aumento dei trasformatori (+11,8%), che invece sono in calo in tutte le altre ripartizioni territoriali con la sola eccezione del Sud (+2%). Nel complesso, i trasformatori chiudono il 2018 con una flessione dell’1,2% mentre gli impianti di trasformazione aumentano del 2,6%. Il ricorso a un impiego più estensivo degli impianti di trasformazione è una realtà che caratterizza soprattutto le aree del Nord-ovest (+13,2%) e del Sud (+4,4%).(Ren)