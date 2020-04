Romania: ministro Finanze, economia subirà contrazione di quasi il 2 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia romena subirà quest'anno una contrazione di quasi il 2 per cento. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze romeno, Florin Citu, ripreso dall'agenzia d'informazione "Agerpres", precisando che si lavora alla preparazione di un pacchetto di importanti misure volte a rilanciare l'economia una volta finito lo stato di emergenza. Citu ha aggiunto che le misure adottate finora a sostegno dell'economia rappresentano il 3 per cento del Pil e ha stimato che, dopo la prima manovra finanziaria di quest'anno, il deficit di bilancio aumenterà fino al 6,7 per cento del prodotto interno lordo. Il ministro delle Finanze ha annunciato che la manovra non prevede tagli agli investimenti a nessun dicastero, al contrario, stanzia fondi supplementari al dicastero dello Sviluppo. "Gli investimenti continuano, i cantieri sono aperti in Romania. L'unico modo per riprenderci dopo questo periodo è investire", ha dichiarato Citu, assicurando che non ci saranno aumenti delle tasse, bensì iniezioni di liquidità nel sistema, come finora accaduto. (Rob)