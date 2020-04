Roma: compie 100 anni ma non può incontrare parenti, casa risposo Nuova sair diventa social (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adalgisa B. – prosegue Valvano - ha visto e parlato con le tre figlie tutte nella stessa video chiamata, in cui tra di loro si sono invitate, e sembrava stessero veramente tutte lì, a parlare del nuovo quotidiano, insieme. Adalgisa R. ha chiesto al figlio le caramelle perché c'è una pasticca che è veramente amara. Carmela ha parlato del suo mal di denti, ma le brillavano gli occhi per la contentezza. Man mano tutti i parenti si sono prenotati per poter condividere questo momento con i loro cari. E' importante e fondamentale che i nostri ospiti non si sentano abbandonati. Non tutti i nostri ospiti – conclude Valvano - comprendono fino in fondo il perché i loro parenti non stiano più venendo a trovarli e la video chiamata è quel mezzo che serve anche a loro per spiegare che esiste questo virus, silenzioso, che ha modificato il nostro modo di rapportarci. E che tutti dobbiamo stare a casa". (Com)