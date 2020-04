Ue: Cancelleri (M5s), Mes insufficiente e inefficace ma da valutare dopo averlo visto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) è insufficiente e inefficace, ma qualsiasi strumento va valutato dopo averlo visto: servono interventi da centinaia di miliardi per ogni paese. Lo ha dichiarato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri (M5s), aggiungendo che “se l’Unione europea non aiuta gli Stati membri, più che sul Mes dovremmo chiederci a cosa serve questa Europa”. Intervenuto alla trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’università Niccolò Cusano, il viceministro ha spiegato che “nella maggioranza sui 37 miliardi per la sanità c’è chi è d’accordo e chi non vuole prenderli immediatamente: il premier Giuseppe Conte ha chiesto unità per andare al Consiglio europeo a trattare, noi del Movimento 5 Stelle abbiamo accolto l’invito e mi pare lo abbiano fatto anche gli altri”, ha detto. (segue) (Rin)