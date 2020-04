Ue: Cancelleri (M5s), Mes insufficiente e inefficace ma da valutare dopo averlo visto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il Mes, ha proseguito, c’è “un invito ad essere più ragionevoli e a valutare, come governo, ogni strumento messo in campo dall’Europa, ma solo dopo averlo visto”. Dopo aver definito “completamente campata in aria” la discussione sul Meccanismo, il viceministro ha ribadito quanto sia netta la posizione del M5s. “Non è uno strumento sufficiente per superare le difficoltà economiche in cui ci troviamo e che dovremo affrontare: bisogna aprire un dibattito su quanti sono i soldi messi a disposizione dall’Unione europea, e sul fatto che essi dovranno essere messi a disposizione senza condizionalità”, ha detto Cancelleri, aggiungendo che “quale che sia il nome, l’importante è il risultato”. “Se l’Unione vuole mettere 100 miliardi con il fondo salva-stati, o 200 attraverso la Banca centrale europea, stiamo parlando di niente: qui serve un intervento da centinaia di miliardi per ogni Stato membro”, ha aggiunto il viceministro, sottolineando che “è incredibile come l’unica persona coerente in questo dibattito sia Berlusconi, che il Mes lo ha approvato in consiglio dei ministri”. (Rin)