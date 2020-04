Ue: Gelmini su Mes, non utilizzare risorse sarebbe occasione persa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe un'occasione non utilizzare tutte le risorse messe a disposizione dall'Ue attraverso il Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Lo sostiene la capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini. "Il presidente Berlusconi - spiega in una nota - ha un approccio pragmatico e si preoccupa non di dispute ideologiche, ma dell'interesse dell'Italia. Il nostro giudizio sull'Europa è severo, ci saremmo aspettati misure più ingenti e abbiamo fatto una battaglia per gli eurobond: restano tutte le critiche nei confronti di una Ue troppo attenta alla burocrazia e meno alle persone. Però oggi la possibilità di usare attraverso il Mes 37 miliardi di euro per migliorare il nostro sistema sanitario è una proposta che, se fatta senza condizionalità, è positiva per l'Italia". Secondo Gelmini, "se mettiamo insieme le risorse del Mes al fondo Sure, un fondo contro la disoccupazione, aggiungiamo il Recovery Fund e le risorse della Bei per le piccole e medie imprese, e le ingenti somme stanziate dalla Bce: di tutti questi aiuti l'Italia ha il dovere di farne un buon uso. Non utilizzare queste risorse sarebbe un'occasione persa. Non si tratta di fare dell'ideologia, non si tratta di creare contrapposizioni in questo momento, si tratta di recuperare tutti i fondi disponibili per dare delle risposte al Paese, sia dal punto di vista sanitaria ma anche dal punto di vista economico: ci sono settori come il turismo che sono totalmente in ginocchio e che attendono ancora risposte dal governo". (Com)