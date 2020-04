India: coronavirus, ministero Interno raccomanda agli Stati di attenersi alle linee guida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno dell’India ha raccomandato agli Stati e ai Territori dell’Unione di attenersi alle nuove linee guida sulle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus, emesse ieri. “Tutte le entità, nel governo e nei settori privati, e i membri del pubblico dovrebbero seguire le linee guida rigorosamente”, ha scritto il sottosegretario Ajay Bhalla in una lettera indirizzata ai capi dei governi statali. Il rappresentante di Nuova Delhi ha aggiunto che le disposizioni non devono essere annacquate ma possono essere inasprite nei casi in cui fosse necessario. Alcuni Stati, comunque, hanno già fatto delle concessioni. Il Bengala Occidentale, guidato da Mamata Banerjee, ad esempio, ha autorizzato l’impiego di lavoratori delle aree rurali tutelati dalla legge sul diritto al lavoro e alla sicurezza sociale Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (Mgnrega) in attività ad alta intensità, come quelle edili, e ha permesso agli stabilimenti che lavorano la juta di operare col 15 per cento della forza lavoro. (segue) (Inn)