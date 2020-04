India: coronavirus, ministero Interno raccomanda agli Stati di attenersi alle linee guida (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apertura anche per gli ambulatori, anche di medicina veterinaria, i laboratori e le farmacie. Rimarranno operativi anche i servizi bancari, assicurativi e postali. Lo spostamento delle persone su veicoli privati sarà consentito per esigenze di spesa o altre necessità essenziali e su un’auto, oltre al guidatore, sarà ammessa la presenza di un passeggero sul sedile posteriore. Resteranno sospesi, tranne che per motivi di sicurezza, tutti i voli interni e internazionali, i collegamenti ferroviari per il trasporto passeggeri, i mezzi pubblici urbani, i servizi taxi. Le scuole rimarranno chiuse. Chiusura confermata anche per i cinema, i teatri, i centri sportivi e gli altri luoghi di intrattenimento. Lo stesso vale per i luoghi di culto: le funzioni religiose restano sospese, con l’eccezione dei funerali, con un limite massimo di venti partecipanti. Non potranno ancora riprendere gli eventi politici, accademici e sociali. (Inn)