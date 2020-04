Gambia: coronavirus, Fmi stanzia 21 milioni di dollari per mitigare impatto pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio direttivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato un esborso di 21,3 milioni di dollari in favore del Gambia nell'ambito del meccanismo di credito rapido (Rcf). Il finanziamento, si legge in una nota dell’Fmi, aiuterà il paese a soddisfare le sue urgenti necessità di bilancia dei pagamenti, oltre a sostenere gli sforzi delle autorità per contenere la diffusione della pandemia di Covid-19 e a limitare i suoi impatti economici e sociali. La metà dell’importo, in particolare, sarà destinato alle spese di emergenza per l'assistenza sanitaria e logistica e alle spese per il sostegno sociale, compresa la distribuzione di cibo, il pagamento dei lavoratori in prima linea e il sostegno alle piccole imprese. Il sostegno di emergenza integrerà il finanziamento dell'Fmi già approvato il mese scorso nell'ambito di un accordo di 47,1 milioni di dollari per la concessione di un contratto di credito esteso. Il Gambia rientra inoltre fra i 25 paesi (di cui 19 africani) beneficiari della moratoria sul debito annunciata lo scorso 13 aprile dall’Fmi. Il Gambia è estremamente vulnerabile alla pandemia a causa della densità della sua popolazione e di un sistema sanitario debole. Inoltre, la pandemia globale e le conseguenti misure restrittive hanno arrestato i flussi del turismo (pilastro dell'economia del paese), interrotto il commercio e ridotto le rimesse e gli afflussi di capitali privati, mentre la crescita del prodotto interno lordo (Pil) reale prevista per il 2020 è stata rivista dal 6,3 al 2,5 per cento. (Res)