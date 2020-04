Repubblica Ceca: coronavirus, Senato discute serie di proposte di legge legate a pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato ceco discute oggi una serie di proposte legislative relative all'epidemia di coronavirus in corso nel paese. Lo riporta l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Tra le misure in discussione ce ne sono alcune che prevedono la sospensione del pagamento dei canoni di locazione, aiuti alle agenzie turistiche, l'espansione delle attribuzioni della banca centrale e nuove regole su pignoramenti e insolvenze. I senatori cechi dovranno decidere se le rate di prestiti e mutui contratti da singoli e imprese potranno essere sospesi per tre o sei mesi. Verrà presa in considerazione anche l'introduzione di un limite ai tassi di interesse dei prestiti a lungo termine. (Vap)