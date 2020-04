Ambiente: Ener2Crowd, investimenti in crowdfunding energetico superano quelli nell’immobiliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un investimento medio di 1.700 euro, il crowdfunding energetico ha registrato quest’anno un record in termini di raccolta media pro capite superando anche quello immobiliare. Lo si apprende dai dati diffusi da Ener2Crowd, la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico, che per aiutare i piccoli risparmiatori in questo momento critico ha lanciato una campagna da 40 mila euro in 48 mesi con una redditività del 5 per cento annua, che sarà pari a sei punti percentuali per i primi “greenvestor” che si registreranno sulla piattaforma. (segue) (Com)