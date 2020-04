Ambiente: Ener2Crowd, investimenti in crowdfunding energetico superano quelli nell’immobiliare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di finanziamento, proposto su Ener2Crowd da Noleggio Energia, riguarda un programma fotovoltaico che richiede un investimento minimo di appena 300 euro e che genererà un risparmio energetico annuo pari a 37.500 chilowattora, che corrispondono ad una riduzione annua delle emissioni di Co2 pari a 16.125 chili. “Ci proponiamo di realizzare un processo di spill-over grazie a cui viene derivata una parte del valore diretto che possono generare progetti di efficienza energetica come gli impianti fotovoltaici: un vero e proprio circolo virtuoso che si alimenta della partecipazione e del desiderio di costruire un futuro sostenibile”, ha detto l’amministratore delegato e fondatore della piattaforma, Niccolò Sovico, aggiungendo che “grazie all’economia green non servono slogan per ripartire: abbiamo tutti gli strumenti per dare già oggi una svolta al nostro sistema produttivo e finanziario”. (segue) (Com)