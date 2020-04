Ambiente: Ener2Crowd, investimenti in crowdfunding energetico superano quelli nell’immobiliare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il crowdfunding immobiliare, invece, il problema è che i cantieri rimarranno ancora chiusi e che la riduzione del potere di acquisto porterà un effetto devastante al settore in termini di mercato. “I rendimento promessi dell’8 o del 9 per cento a 12 mesi diventeranno molto più lunghi, rischiando di dimezzare il rendimento globale se non, peggio, veder saltare la restituzione dei prestiti”, ha detto Giorgio Mottiron, chief sustainability officer e cofondatore di Ener2Crowd. L’unica risposta concreta alla crisi, a suo dire, è l’energy crowdfunding. “Se anche solo il 10 per cento dei risparmi degli italiani, pari a circa settemila euro per abitante, fosse direttamente investito nella sostenibilità ambientale ed energetica, il risparmio crescerebbe del 6 per cento all’anno e ci sarebbero guadagni diretti e redistribuiti”, ha aggiunto. (Com)