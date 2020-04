Coronavirus: Sala, Salvini dice ‘riapriamo’ e Regione Lombardia esegue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul programma di Regione Lombardia per riaprire le attività dal 4 maggio “la mia idea è che Salvini ieri ha detto ‘gli italiani sono stufi di stare in casa, riapriamo’ e Regione Lombardia ha eseguito”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto videomessaggio pubblicato su Facebook per fare il punto quotidiano sull’emergenza coronavirus. “Io - ha precisato il primo cittadino - non sono contrario in principio a parlare di riapertura e a ipotizzare riaperture graduali ma bisogna pianificarle. Ho passato la mia vita a costruire le cose che ho fatto più o meno bene, pianificando e non me la sono mai cavata con slogan e le 4 D sono uno slogan”, ha aggiunto in riferimento al programma lanciato da Palazzo Lombardia per una ‘nuova normalità’ che passa dalle 4 D (distanza, dispositivi, digitalizzazione e diagnosi). Ai vertici regionali il sindaco ha quindi rivolto quattro domande, una per ciascuna delle quattro D. “A proposito di distanza come faremo con Atm, di nostra competenza, o con Trenord, di vostra competenza, a garantire la distanza per i passeggeri?", ha chiesto Sala nel primo interrogativo. "Sui dispositivi ovvero le mascherine: queste verrano fornite oppure come da ordinanza precedente direte che vanno bene anche le sciarpe i foulard? Guardate che inizia a fare caldo. Terza domanda - ha proseguito il sindaco - digitalizzazione ovvero smart-working. Si va bene, ma è stato fatto un tavolo con le associazioni degli imprenditori per capire chi sta a casa e chi va al lavoro? Serve un minimo di discussione. Infine - ha concluso Sala - la quarta domanda che è quella che mi sta più a cuore, quella sulle diagnosi e i testi sierologici che danno la patente di immunità. Le altre regioni sono partite in Lombardia no. Avete annunciato che dal 21 aprile incomincerete da altre provincie e non a Milano. Quanti milanesi potranno usufruire del test prima di ritornare al lavoro entro il 4 maggio?”. (Rem)