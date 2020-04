© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono così distribuiti: il 34,7 per cento è residente a Roma città, il 32,5 per cento nella Provincia, il 9,9 per cento a Frosinone, il 5,4 per cento a Rieti, il 6,5 per cento a Viterbo e l'8,7 per cento a Latina. Il 2,4 per cento proviene da fuori Regione. Lo rende noto l'unità di crisi Covid-19 del Lazio. (Rer)