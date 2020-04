Nord Macedonia: Consiglio nazionale decide oggi su proroga dello stato d'emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ad interim della Macedonia del Nord, Oliver Spasovski, ha proposto il 17 marzo lo stato d'emergenza nel paese a causa della diffusione del coronavirus. Il premier ha sottolineato che si tratta della prima volta che viene proclamato lo stato d'emergenza da quando la Macedonia del Nord è uno Stato indipendente. Il governo ha deciso inoltre di proporre al parlamento di riunirsi in modalità straordinaria, nonostante sia stato sciolto, per approvare la proposta. Esiste la possibilità costituzionale e legale, ha spiegato il premier tecnico, "serve solo la volontà". Successivamente il presidente uscente del parlamento, Talat Xhaferi, si è espresso contro la proposta del governo di una convocazione dell'Assemblea nazionale. In una dichiarazione per l'agenzia "Mia", Xhaferi ha osservato che il provvedimento va approvato dal presidente della Repubblica. Una volta sciolto, il parlamento non può riunirsi nuovamente secondo Xhaferi. Erano 974 ieri i casi accertati di coronavirus in Macedonia del Nord. Nelle 24 ore precedenti sono stati registrati 66 nuovi casi, secondo quanto riferito dal ministero macedone della Sanità. (Mas)