Imprese: Federlingue, nel settore stop attività ha portato calo commesse del 70-90 per cento

- Dopo 50 giorni di inattività le imprese attive nel settore delle traduzioni e dell’interpretariato hanno subito un calo delle commesse compreso tra il 70 e il 90 per cento, con una situazione particolarmente grave in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Lo si apprende da un comunicato stampa di Federlingue-Confcommercio sulla crisi del settore. “L’interpretariato è fermo per la mancanza di eventi e incontri di business e turistici: i corsi di lingue sono al collasso per l’impossibilità di svolgere attività in aula, ma anche perché la conversione in formazione digitale non è immediata e sempre fattibile”, scrive in una nota Elena Cordani, presidente di Federlingue. Stando alle sue affermazioni, il settore non potrà resistere oltre aprile “perché la mancanza di lavoro non consente di fatturare e incassare, e fa mancare la liquidità necessaria per pagare personale, affitti e utenze: costi che, insieme ai mancati pagamenti, pesano come macigni sui conti delle nostre imprese”. “Per questo chiediamo al governo contributi a fondo perduto, non finanziamenti: vogliamo riprendere l’attività al più presto tutelando la salute di tutti”, ha concluso Cordani. (Com)