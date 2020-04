Coronavirus: Sala, a Milano ipotizzata chiusura trasporto pubblico di superficie, ma Regione disse di aspettare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, aveva verificato con Atm l’ipotesi di chiudere il trasporto locale di superficie per evitare che nel capoluogo lombardo il contagio da coronavirus crescesse in maniera esponenziale. Lo ha detto lo stesso Sala nel consueto videomessaggio pubblicato su Facebook per fare il punto quotidiano sull’emergenza coronavirus. “Settimana scorsa - ha spiegato il primo cittadino - alla fine di una videoconferenza con Regione Lombardia mi è stato detto: ‘Guarda che la situazione a Milano è molto preoccupante. Possiamo immaginare di dare quindi un’ulteriore stretta? Abbiamo verificato con Atm addirittura la possibilità di chiudere il trasporto pubblico di superficie e da Atm mi hanno risposto che tutto si può fare ma attenzione che gli ospedali stanno sulle direttrici del trasporto pubblico. L’ho riferito a Regione e si è detto ‘va bene, aspettiamo’”. “Siamo arrivati al weekend di Pasqua - ha aggiunto il sindaco - e voi vi ricordate gli sguardi terrei nella conferenza stampa di commento sui numeri e l’allarme su Milano. E poi: il governo chiede di riaprire le librerie, le altre regioni dicono di si e Regione Lombardia dice di no. E infine ieri l’annuncio ‘riapriamo dal 4 di maggio”. (Rem)