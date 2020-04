Cina-Siria: coronavirus, a Damasco oltre duemila kit di test inviati da Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha donato 2.016 kit per la diagnosi della Covid-19 alla Siria, per aiutare il paese nella lotta contro il coronavirus. Lo riferisce il quotidiano cinese "Global Times". Il carico è atterrato ieri sera all'aeroporto internazionale di Damasco ed è stato ricevuto dal viceministro degli Esteri siriano, Faisal Mekdad, e dall'ambasciatore cinese in Siria, Feng Biao. Durante la cerimonia di consegna, Feng ha annunciato ai giornalisti che altri lotti di aiuti cinesi verranno inviati in Siria. Rivolgendosi al popolo siriano, il diplomatico cinese ha affermato che "non c'è bisogno di avere paura o panico poiché questa pandemia è curabile e prevenibile, e il popolo cinese è con voi". Feng ha affermato che il coronavirus è un nemico comune per l'umanità e la cooperazione internazionale è il modo per sconfiggere la pandemia. "Lavoreremo insieme con la Siria e la comunità internazionale e coopereremo per affrontare questa pandemia; penso che con la nostra cooperazione riusciremo finalmente a vincere", ha detto. Da parte sua, Mekdad ha affermato: "La comunità internazionale deve lavorare insieme per combattere la pandemia. Senza una vera cooperazione internazionale, i paesi non possono superare la catastrofe di questa pandemia". Quello di ieri ha rappresentato il primo lotto di donazioni da parte della Cina alla Siria dallo scoppio della pandemia nel paese mediorientale.(Cip)