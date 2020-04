© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, giovedì 16 aprile, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3065m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: si rinforza l'alta pressione garanzia di una bella giornata soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi per via di qualche velatura di passaggio. Clima gradevole, temperature diurne prossime ai 22-24°C, il tutto con ventilazione debole con direzione variabile. Mar ligure poco mosso. (Rpi)