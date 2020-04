Usa: Trump, governo verificherà origine coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda se avesse sollevato l'argomento durante le recenti conversazioni con il presidente cinese Xi Jinping, Trump ha dichiarato: "Non voglio discutere di ciò di cui gli ho parlato in merito al laboratorio, è inappropriato in questo momento". Il generale Mark Milley, presidente dello stato maggiore congiunto delle Forze armate Usa, ha detto martedì che l'intelligence degli Stati Uniti indica che il coronavirus probabilmente abbia origine naturale, e non sia stato sintetizzato in un laboratorio, ma non vi è alcuna certezza in entrambi i casi. Pompeo, in un'intervista a "Fox News Channel" dopo la conferenza stampa di Trump, ha affermato: "Sappiamo che questo virus ha avuto origine a Wuhan, in Cina, e che l'Istituto di Virologia si trova a una manciata di miglia dal mercato ittico. Abbiamo davvero bisogno che il governo cinese si apra e aiuti a spiegare esattamente come si è diffuso questo virus". (Nys)