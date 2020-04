Israele: presidente Rivlin affida mandato formazione governo al parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente israeliano, Reuven Rivlin, ha informato il leader della coalizione Kahol Lavan, Benny Gantz, che darà il mandato per formare il governo al parlamento, la Knesset, dopo che non è stato raggiunto un accordo con il Likud di Benjamin Netanyahu per formare l’esecutivo. Entro i prossimi 21 giorni, la maggioranza dei membri della Knesset può raccomandare per iscritto che un deputato su cui c’è intesa riceva il mandato. In una lettera a Gantz, che è il presidente della Knesset, Rivlin ha dichiarato: "Alla luce della situazione prodotta dalle terze elezioni, secondo cui nessuno dei candidati ha il sostegno della maggioranza dei membri della Knesset per permettere loro di ottenere la fiducia e formare un governo, anche di unità nazionale, e obbligato dal significato della Costituzione di formare il più presto possibile un governo che gode della fiducia della Knesset, informo che non vedo la possibilità di formare un governo e affido la formazione dell’esecutivo alla Knesset”. Rivlin ha auspicato che i membri della Knesset possano formare la maggioranza in modo tale da creare un governo il più presto possibile e impedire un quarto turno elettorale.(Res)