Libia: ministro Esteri Algeri, preoccupazione per "violazioni" avvenute a Sabrata e Sorman

- Il ministro degli Esteri del governo ad interim libico non riconosciuto, Abd al Hadi Lahweek, ha discusso ieri con il ministro degli Esteri algerino, Sabri Boukadoum, delle "misure precauzionali adottate dalla Libia e dall'Algeria per affrontare il coronavirus e dei modi per migliorare lo scambio di esperienze tra i paesi". Secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri del governo libico ad interim nell’est del paese, il ministro algerino ha espresso la sua "preoccupazione per le violazioni verificatesi nelle città occidentali, in particolare nelle città di Sorman e Sabrata". Il capo della diplomazia algerina "ha chiesto di trovare una soluzione fondamentale alla crisi libica tra gli stessi libici". Le forze di Khalifa Haftar dopo essersi ritirate da Sabrata e Sorman hanno accusato le milizie alleate al Governo di accordo nazionale libico (Gna) di aver rilasciato i terroristi detenuti nelle carceri e aver compiuto abusi sulla popolazione locale.(Res)