Imprese: coronavirus, cinese Sinopec ha avviato altre due linee di produzione di mascherine

- Sinopec, la più grande raffineria di petrolio della Cina, ha costruito altre due linee di produzione di tessuto non tessuto soffiato a fusione a Pechino, aumentando ulteriormente l'offerta di materie prime per i produttori di mascherine. Le nuove linee sono operative da ieri, mercoledì 15 aprile, e portano la capacità di produzione giornaliera di tessuti a 12 tonnellate, un importo sufficiente per produrre 12 milioni di mascherine mediche, secondo quanto dichiarato dalla compagnia stessa. Come materiale essenziale per realizzare mascherine mediche, il tessuto non tessuto soffiato a fusione è lo strato filtrante nella parte centrale della mascherina. La filiale Sinopec di Pechino ha iniziato il 24 febbraio a costruire le sue prime due linee di produzione, che sono state messe in funzione l'8 marzo. Secondo i dati aggiornati oggi, la società ha prodotto 245,39 tonnellate di tessuto non tessuto soffiato a fusione, tra cui 17,97 tonnellate di tessuto per la produzione di respiratori. Sinopec è il produttore a monte delle materie prime in polipropilene nella catena industriale delle mascherine. Di fronte alla carenza di mercato delle mascherine, la società ha investito 300 milioni di yuan (42 milioni di dollari) per costruire gli impianti di produzione nelle sue consociate di Sinopec Beijing Yanshan Petrochemical Co. a Pechino e Sinopec Yizheng Chemical Fiber nel Jiangsu.(Cip)