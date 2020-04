Coronavirus: Libia, salgono a 48 i casi di contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro nazionale per il controllo sanitario in Libia ha annunciato la registrazione di 13 nuovi casi di contagio da nuovo coronavirus in Libia, portando a 48 il numero dei casi confermati nel paese. Il Centro ha spiegato che il suo laboratorio ha condotto test su 62 tamponi, 13 dei quali sono risultati positivi. Si tratta di persone che erano in contatto con persone già infettate, mentre altri 49 campioni erano negativi. Il Governo di accordo nazionale a Tripoli ha annunciato di aver introdotto un coprifuoco totale a partire da venerdì prossimo per un periodo di 10 giorni.(Lit)