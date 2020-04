Cina-Pakistan: telefonata ministri Esteri Wang e Qureshi, focus su situazione pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo del Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, e ha assicurato che la Cina continuerà ad aiutare il vicino paese a superare l'epidemia di Covid-19. "Continueremo a fornire tutto il supporto possibile in base alle esigenze del Pakistan per aiutare il paese a superare l'epidemia il più presto possibile", ha detto Wang. Secondo una dichiarazione rilasciata dal ministero degli Esteri cinese questa mattina, Wang ha ricordato che nel momento critico della lotta contro l'epidemia in Cina, il presidente Arif Alvi ha fatto una visita speciale a Pechino e ha espresso il fermo sostegno del Pakistan ai leader cinesi: "La Cina lo terrà presente", ha dichiarato Wang. Molti settori della società cinese hanno agito spontaneamente e attivamente donando denaro e materiali per fornire assistenza ai fratelli pakistani, ha affermato il ministro cinese. Da parte sua Qureshi ha espresso gratitudine alla Cina per il suo sostegno anti-epidemia ricevuto dal suo paese. "Di fronte a questa crisi globale senza precedenti di sanità pubblica ed economica, le misure della Cina sono state precise e potenti e hanno ottenuto risultati positivi. Il Pakistan lo apprezza", ha aggiunto. Qureshi ha sottolineato che il Pakistan è disposto a cooperare ulteriormente con la Cina e ad approfondire il partenariato strategico bilaterale durante il processo anti-epidemia. (Cip)