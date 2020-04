Coronavirus: Passera (Illimity) al "Corriere della Sera", aprire subito dove è sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve un piano d'azione integrato per uscire dalla crisi e rilanciare il paese. Bisogna ripartire presto, differenziando per zone", propone in una intervista al "Corriere della Sera" Corrado Passera, fondatore e amministratore delegato della banca online Illimity. Passera ha presentato un documento (Reopenitaly.it) con proposte d'insieme per superare la crisi da Coronavirus. "Usciremo dall'angolo solo se verranno rimesse a posto contemporaneamente le quattro ruote della macchina Italia: controllo del contagio; rafforzamento delle strutture sanitarie; finanza di emergenza a imprese e famiglie; riavvio dell'economia. Tutto è collegato: apertura delle imprese, riapertura delle scuole, gestione della mobilità dei lavoratori, logistica. Non ci stiamo muovendo abbastanza velocemente e siamo sommersi di ordinanze, decreti e istruzioni spesso non chiare o addirittura tra loro incoerenti". "La priorità - continua - è rimettere in moto velocemente l'economia. Se non riapriamo velocemente si rischia di scivolare in una povertà diffusa. Ma se riapriamo dove non siamo pronti a gestire l'eventuale recrudescenza del virus rischieremmo problemi anche maggiori. Molte imprese sono sempre rimaste aperte e dimostrano che si può lavorare in sicurezza. Altre sono pronte a farlo. Cominciamo da queste e dalle zone in grado di monitorare i contagi e di affrontare eventuali nuove emergenze sanitarie". Poi spiega cosa si aspetta dalla task force di Vittorio Colao. "Quella di Colao è stata la migliore scelta che si poteva fare. Le altre persone del gruppo che conosco sono competenti e di grande esperienza. Dalla task force mi aspetto un maggiore coordinamento della fase i — dati per controllare i contagi, rafforzamento delle strutture sanitarie e assistenziali, finanza di emergenza a famiglie e imprese — l'accelerazione della fase 2, cioè delle riaperture, e la preparazione della fase 3, cioè del rilancio economico che avrà bisogno di piani di settori, nuovi incentivi alle imprese e tanti investimenti". (Res)