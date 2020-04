Ue: ministro francese Le Maire a "La Stampa", il Mes può essere usato per spese non sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova linea di credito del Fondo salva-Stati (Mes) potrà essere usata anche per le spese non sanitarie. Ne è convinto Bruno Le Maire, ministro delle Finanze francese, che in una intervista con "La Stampa" e altri giornali europei svela i dettagli del 'Recovery Fund' proposto da Parigi. L'Eurogruppo ha deciso di mettere in campo il Mes per rispondere alla crisi, ma al momento nessun Paese sembra intenzionato ad attivare la linea di credito. "Nessuno sa quale sarà la situazione dei nostri Paesi tra due, tre o quattro mesi. Credo che il Mes sia una protezione necessaria, poi spetterà poi a ognuno decidere che fare. Non posso dire se la Francia ne farà uso perché non so quali saranno le nostre esigenze tra due, tre o quattro mesi. Ma il fatto che questa linea di credito sia a disposizione di tutti è una buona notizia". Le condizionalità leggere saranno limitate alle spese sanitarie 'dirette e indirette9. "Significa che se un Paese è stato costretto a imporre un lockdown, a chiudere alcuni negozi o aziende, deve considerare quei costi come costi sanitari indiretti. I costi legati alla decisione di chiudere parte dei settori economici devono far parte del perimetro di questa linea di credito. Io non ci vedo alcuna ambiguità". Gli olandesi però la vedono diversamente... "So che alcuni contestano questa interpretazione. Ma è scritto nero su bianco: si parla di costi di prevenzione. E il lockdown lo è". (segue) (Res)