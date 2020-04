Coronavirus: Tajani a "La Gazzetta del Mezzogiorno", servono più risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, inizia la sua intervista a "La Gazzetta del Mezzogiorno" dall'emergenza sanitaria. "Il primo obiettivo - dice - è sconfiggere la pandemia al Nord e impedire che al Sud ci siano altre ripercussioni. Il dato della Basilicata, contagi zero o uno, mi sembra incoraggiante al netto di alcuni errori compiuti a livello nazionale e territoriale. Ci sono situazioni molto gravi, come quella di Brindisi che in generale interroga il tema delle Rsa. In Puglia c'è qualcosa che non ha funzionato. A cominciare dai pochi tamponi fatti nei centri anziani. Bene ha fatto la Basilicata a operare con le squadre anti-Covid per curare i malati a casa loro". Preoccupa "una possibile ondata di ritorno. Dobbiamo evitare che la gente si sposti da Nord a Sud, ma soprattutto tenere d'occhio la situazione nel Mediterraneo". Su questo Forza Italia ha commissionato uno studio a Techné. "Se la pandemia esplode in Africa rischiamo di avere una ondata tra gennaio e febbraio nel Mediterraneo. L'Italia meridionale non ne uscirebbe certo illesa". E' necessario "puntare sulla prevenzione. Bisogna stringere accordi con i Paesi nordafricani dotandoli di strutture adatte. Poi bisogna informare e proteggere chiunque operi nel Mediterraneo, dai pescatori a chi lavora sui traghetti. E le frontiere esterne dell'Ue devono rimanere chiuse". Tutto questo, a proposito della riapertura delle attività, ci dice che "forse bisognerà ricominciare a scacchiera: una cosa è la Lombardia, un'altra è la Basilicata". (Res)