Ue: ministro francese Le Maire a "La Stampa", il Mes può essere usato per spese non sanitarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario trovare una sintesi con il governo de L'Aja sui bond comuni. "Dobbiamo lasciare alle spalle le parole controverse come eurobond o coronabond. Noi non proponiamo eurobond. Il nostro fondo per la ripresa prevede l'emissione di debito comune solo per il futuro, per un periodo limitato e per un obiettivo specifico: gli investimenti. C'è spazio per una trattativa. Olanda e Germania sono molto sensibili su questo, ma l'alternativa è usare il bilancio Ue. Ossia spendere sin da subito soldi pubblici. Raccogliere debito è invece più conveniente perché consentirebbe di avere tassi di interesse più bassi. E di spalmare nel tempo i costi". Senza una forma di mutualizzazione, i Paesi come l'Italia rischiano una crisi del debito. "La Bce sta giocando appieno il suo ruolo e cedo che sia la migliore protezione contro questo genere di crisi". Quanto al fondo per la ripresa, "il bilancio Ue potrà avere un ruolo, siamo aperti a un eventuale legame. Bisogna essere pronti al compromesso e ognuno deve fare un passo nella direzione dell'altro. Ma il punto chiave è creare debito comune per futuri investimenti. E la soluzione migliore è attraverso un'emissione comune di debito". (segue) (Res)