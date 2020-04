Ue: ministro francese Le Maire a "La Stampa", il Mes può essere usato per spese non sanitarie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro spiega inoltre che "il fondo per la ripresa è chiaramente disegnato per assicurare spese pubbliche per investimenti attraverso sussidi. Io non sto parlando di prestiti. Noi puntiamo a garantire denaro fresco ai Paesi in base all'entità della crisi che hanno dovuto supportare. I soldi saranno raccolti dalla Commissione o da una società veicolo ad hoc che potremmo creare con questo fondo. Poi, alla fine, dovranno essere rimborsati, ma la restituzione avverrà in base al Pil. Tu ottieni i soldi in base a quanto sei stato colpito dalla crisi e li restituisci in base al Pil". In merito alle garanzie, "una responsabilità solidale sarebbe la soluzione migliore. Ma siamo anche aperti a un'idea di responsabilità parziale". E su chi deciderà quali investimenti finanziare, il ministro dice che "l'idea è di lasciar decidere la Commissione, non i singoli Stati. Penso a investimenti dalla durata di 3-5 anni, con un rimborso che potrebbe avvenire in un lasso di tempo di 10-20 anni". Le Maire si sofferma infine sulla sospensione delle regole di bilancio Ue. "La ripresa sarà lunga, difficile e onerosa. Per questo dovremo evitare di fare gli stessi errori del 2009-2010, quando decidemmo di abbandonare troppo velocemente la flessibilità, pagando un prezzo alto. Non dovremmo reintrodurre le regole troppo presto perché questo potrebbe pregiudicare la ripresa economica", ha concluso il ministro delle Finanze francese. (Res)