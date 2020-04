Migranti: Oim, 5 migranti morti e altri 7 dispersi in acque libiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque migranti sono morti e sette sono dispersi in mare dopo che la Guardia costiera di Tripoli ha rimpatriato 49 persone nella capitale libica mercoledì, mentre erano in corso a Sabrata e Sorman gli scontri tra le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) e l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Lo ha affermato l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). L'organizzazione intergovernativa ha spiegato che una nave mercantile di Malta ha recuperato i migranti da un gommone e li ha consegnati alla Guardia costiera libica, che li ha trasportati in una base navale a Tripoli, dove sono stati autorizzati a sbarcare dopo un ritardo di diverse ore. La scorsa settimana un gruppo di 280 migranti non è stato autorizzato a sbarcare di notte a causa dei bombardamenti del porto di Tripoli, ha detto Iom.(Lit)