Libia: difficoltà nel nominare sostituto inviato Onu Salamé per stop candidatura Lamamra

- La candidatura dell'ex ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra, a inviato dell'Onu in Libia in sostituzione di Ghassan Salamé ha subito uno stop. Secondo quanto rivelano fonti francesi citate dai media libici, diversi paesi, compresi membri dell'Unione africana, non sarebbero entusiasti della possibilità che l'Algeria riacquisti la sua influenza diplomatica attraverso la mediazione strategica in Libia. Sembra che l'impasse nel processo politico in Libia dopo le dimissioni del rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, Ghassan Salamé, debba proseguire, date le difficoltà incontrate dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel nominare un sostituto. Dopo che gli Stati Uniti si sono opposti alla candidatura dell'ex ministro degli Esteri algerino Lamamra, sebbene quest'ultimo abbia avuto il sostegno di Guterres e di 14 dei 15 membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il quotidiano francese “Le Monde” descrive la questione come una forte sconfitta diplomatica per l'Algeria. Secondo la fonte francese, "diversi paesi regionali hanno espresso riserve non sulla persona, ma sulla sua nazionalità". "Gli egiziani o gli algerini, qualunque cosa si dica, hanno una propensione per la Libia orientale o occidentale, anche se è vero che l'Algeria è più equilibrata del Cairo", si legge.(Lit)