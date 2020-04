Arabia Saudita: stanziati 13,3 miliardi di dollari per piccole e medie imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita ha stanziato 13,3 miliardi di dollari per sostenere il settore privato colpito dalla crisi economica causata dal coronavirus. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". Nello specifico, destinatari del pacchetto di sostegno saranno le piccole e medie imprese del Regno. Le misure includono anche l'obbligo da parte delle compagnie a partecipazione statale di privilegiare le imprese saudite per le proprie forniture nonché una riduzione delle bollette di energia elettrica tra il 30 e il 50 per cento fino a giugno per gli imprenditori attivi nell'industria, nel commercio e nell'agricoltura. Le autorità saudite hanno annunciato che il numero di contagi da coronavirus nel Regno ha raggiunto i 5.369 casi. Le guarigioni sono state finora 889. In 24 ore sono stati registrati 435 nuovi casi di contagio di cui 114 a Riad, 111 alla Mecca, 69 a Dammam, 50 a Medina e 46 a Gedda. (Res)