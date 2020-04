Emirati: Abu Dhabi, commercio non petrolifero tocca i 5,3 miliardi di dollari a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore del commercio di beni non petroliferi passato dai porti dell’emirato di Abu Dhabi ha raggiunto i 5,3 miliardi di dollari nel gennaio 2020. Lo riferisce l'agenzia stampa emiratina "Wam". L’aumento su base annua è stato dello 0,5 per cento dai 5,2 miliardi del gennaio 2019. Quanto alle importazioni, sono cresciute dai 2,6 miliardi di dollari del gennaio dello scorso anno ai 2,7 di quest'anno, mentre le esportazioni non petrolifere sono aumentate da 1,49 a 1,5 miliardi. (Res)