Trump annuncia che il governo verificherà se l'origine del coronavirus sia il laboratorio di Wuhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato ieri che il suo governo tenterà di determinare se il coronavirus responsabile della pandemia in atto sia originato dal laboratorio biochimico a Wuhan, in Cina, mentre il segretario di stato Mike Pompeo ha affermato che Pechino "deve essere chiara" su ciò che sa. "Fox News" ha riferito ieri che il virus ha avuto origine in un laboratorio di Wuhan non come un'arma biologica, ma come parte degli sforzi della Cina per dimostrare che i suoi tentativi per identificare e combattere i virus sono uguali o maggiori di quelli degli Stati Uniti.Questo rapporto e altri pubblicati dalla stampa internazionale suggeriscono che il laboratorio di Wuhan, già criticato in passato per l'inadeguatezza dei suoi protocolli di sicurezza, abbia causato la fuga dell'agente patogeno poi diffusosi da un mercato ittico nella città cinese. Durante la conferenza stampa di ieri, Trump ha detto di essere a conoscenza delle indiscrezioni. "Stiamo eseguendo un esame molto approfondito di questa orribile situazione che è accaduta", ha detto il presidente Usa.Alla domanda se avesse sollevato l'argomento durante le recenti conversazioni con il presidente cinese Xi Jinping, Trump ha dichiarato: "Non voglio discutere di ciò di cui gli ho parlato in merito al laboratorio, è inappropriato in questo momento". Il generale Mark Milley, presidente dello stato maggiore congiunto delle Forze armate Usa, ha detto martedì che l'intelligence degli Stati Uniti indica che il coronavirus probabilmente abbia origine naturale, e non sia stato sintetizzato in un laboratorio, ma non vi è alcuna certezza in entrambi i casi. Pompeo, in un'intervista a "Fox News Channel" dopo la conferenza stampa di Trump, ha affermato: "Sappiamo che questo virus ha avuto origine a Wuhan, in Cina, e che l'Istituto di Virologia si trova a una manciata di miglia dal mercato ittico. Abbiamo davvero bisogno che il governo cinese si apra e aiuti a spiegare esattamente come si è diffuso questo virus". (Nys)