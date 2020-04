Ucraina: al via scambio di prigionieri con il Donbass, liberati 19 cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via lo scambio di prigionieri fra l’Ucraina e le repubbliche separatiste del Donbass, nel formato “tutti per tutti”. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Unian”, riferendo che le autorità di Kiev stanno provvedendo al rimpatrio di 19 cittadini ucraini detenuti nei “territori temporaneamente occupati” di Donetsk e Luhansk. Come ha reso noto l’ufficio presidenziale ucraino, i prigionieri liberati saranno sottoposti a immediati controlli e a un periodo di autoisolamento, vista l’epidemia in corso di coronavirus. Il presidente Volodymyr Zelensky ha sottolineato come si tratti del terzo scambio di prigionieri effettuato sotto il suo mandato alla guida del paese, dopo quelli di settembre e dicembre 2019. (Res)