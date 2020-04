Coronavirus: sindaco Sala, in Lombardia stanno passando dal terrore al liberi tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia la ripartenza il 4 maggio "L'ha deciso la Regione o Salvini? Stanno passando dal terrore sul numero dei contagi di due giorni fa al liberi tutti. Un po' più di equilibrio non guasterebbe". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un'intervista a "La Repubblica". "Guardi, io non sono contrario a rimettere in moto l'economia, perché alla fine si parla di lavoro per tanta gente - continua Sala - Ma devono essere fornite le garanzie adeguate per chi andrà a lavorare. Quello del 4D è uno slogan senza contenuto. Nella D di dispositivi varranno anche i foulard o le sciarpe, come da loro precedente ordinanza?". "Abbiamo tutti continuato - sottolinea il primo cittadino - a dire che la salute è la prima cosa. Qualche settimana fa quando c'erano da sostenere le ragioni della chiusura ci dicevano di guardare all'Oms, faranno così anche adesso?". Per dar slancio alla ripresa in sicurezza servono i test d'immunità e "purtroppo su questi, che vengono praticati largamente in Veneto, in Lombardia siamo indietrissimo. Siccome a Milano non si fanno, oggi ho rotto gli indugi e mi sono accordato con l'ospedale Sacco per farli in autonomia, cominciamo con i 4mila del personale Atm, che lavorano nel delicato settore dei trasporti, e poi vediamo". A Milano "nel weekend di Pasqua - osserva il sindaco oltre il 95 per cento dei controlli dimostra che chi era in movimento poteva farlo. C'è molta autodisciplina e io stesso ogni giorno sono ispirato dalla determinazione e generosità dei milanesi. C'è un volontariato che commuove, così come abbiamo un personale sanitario che dimostra il suo valore. Ma ogni giorno, nei bollettini, dicono che a Milano non stiamo messi bene. Ora, con quale criterio ci viene detto questo? Ma quali dati ci vengono forniti? E come li controllo?", si domanda Sala. "Non è mai stato fatto, per dire, un campione rappresentativo della popolazione da analizzare per definire quale è il reale trend del contagio e come i contagiati abbiamo reagito. Si passa da 3.000 a 8.000 tamponi al giorno nell'intera regione. Cioè, una confusione tremenda". Per quanto riguarda la vicenda del Pio Albergo Trivulzio e delle altre rsa milanesi "è arrivata la magistratura, ci sono le inchieste, noi abbiamo nominato l'ex magistrato Gherardo Colombo nel comitato di indagine. Tutti vogliamo vederci chiaro e, per quanto mi riguarda, il direttore generale del Pat farebbe bene a trarre le conclusioni". (Rem)