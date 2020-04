Donbass: rappresentante russo Gryzlov conferma inizio scambio di prigionieri fra Kiev e Donetsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina e l'autoproclamata repubblica popolare di Donetsk hanno iniziato lo scambio di prigionieri. Lo ha confermato il rappresentante della Russia nel Gruppo di contatto trilaterale per il Donbass, Boris Gryzlov. "Nell'area del checkpoint di Mayorsk è stata avviata una procedura di scambio tra Kiev e Donetsk. I preparativi per lo scambio sono stati discussi nell'ambito del Gruppo di contatto, oggi questa decisione è in fase di attuazione", ha detto Gryzlov ai giornalisti. Il primo scambio di prigionieri in due anni ha avuto luogo nel Donbass il 29 dicembre 2019, quando Kiev ha trasferito 124 persone nelle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, in cambio di 76 persone consegnate alle autorità ucraine. Successivamente, sono iniziati i lavori per la formazione di nuove liste per lo scambio di prigionieri da effettuarsi a ridosso della Pasqua ortodossa. (Rum)