Ue: ministro francese Le Maire, con la crisi è in gioco il futuro dell'Europa

- A causa della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, “è in gioco il futuro dell'Ue come continente politico, come Unione monetaria e come potenza economica mondiale”. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Per Le Maire, la crisi innescata dal coronavirus è “la peggiore nella storia dell'Ue”. In tale contesto, il piano dell'Eurogruppo per sostenere l'economia europea è “positivo e solido”. Tuttavia, per il ministro dell'Economia e delle Finanze francese, vi sono ancora dei punti dell'iniziativa che devono essere chiariti dal Consiglio europeo del 23 aprile prossimo. Il riferimento è, in particolare,al fondo per la ricostruzione proposto dalla Commissione europea, che potrebbe ammontare a mille miliardi di euro. A ogni modo, Le Maire non dubita che la Francia riuscirà a trovare un accordo al vertice dei capi di Stato e di governo dei paesi membri. Al fine finanziare il fondo per la ricostruzione, il governo francese propone “nuovi strumenti finanziari. Secondo Le Maire, non si tratta degli eurobond, cui sono contrari la Germania e altri Stati membri, ma di “un nuovo tipo di finanziamento”. Al momento, la Francia intende evitare “una disputa sui termini”, ma tornerà a chiedere l'emissione degli eurobond, sostenuta anche da Italia e Francia, “in futuro”. (segue) (Geb)