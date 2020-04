Ue: ministro francese Le Maire, con la crisi è in gioco il futuro dell'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ogni modo, Parigi è pronta a giungere a un compromesso con Berlino. Secondo Le Maire, la “responsabilità solidale” del debito tra i paesi dell'Ue sarebbe “la migliore opzione”. Tuttavia, la Francia è “anche aperta all'idea di responsabilità parziale da parte degli Stati membri a seconda della loro quota di Pil”. Ogni governo, ha quindi osservato il ministro dell'Economia e delle Finanze francese, “deve fare un passo avanti verso gli altri paesi membri”. Per Le Maire, la Francia è, dunque, disposta a scendere a compromessi a condizione che vi sia un'emissione di debito comune”. Ciò dovrebbe applicarsi soltanto al futuro, quindi non dovrebbe costituire una comunitarizzazione dei debiti precedenti. Sarebbero poi interessati soltanto gli investimenti che non dovrebbero essere decisi dal singolo Stato membro, ma dalla Commissione europea. Infine, il fondo per la ricostruzione dovrebbe esistere solo per un numero limitato di anni. Gli investimenti dovrebbero essere effettuati a tre o cinque anni e rimborsati dai 10 ai 20 anni. Gli investimenti dovrebbero fluire principalmente nei paesi dell'Ue più colpiti dal coronavirus. Secondo Le Maire, infatti, “è una questione di giustizia sostenere Stati come l'Italia, la Spagna e alcuni altri”. Infine, il ministro dell'Economa e delle Finanze francese propone “una lunga pausa” prima che il Patto di stabilità e crescita, sospeso per far fronte alla crisi, torni a essere applicato. In particolare, Le Maire dichiara: “Sosterremo la ripresa economica finché sarà necessario e non dovremmo reintrodurre le regole di politica di bilancio troppo presto poiché altrimenti si metterebbe chiaramente a repentaglio la ripresa stessa”. (Geb)