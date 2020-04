Cina: coronavirus, polizia di Canton rafforza controllo su stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Canton (Guangzhou), capitale della provincia meridionale cinese del Guangdong, ha dichiarato che rafforzerà i controlli nei confronti dei cittadini stranieri nell'ambito della pandemia di Covid-19. L'autorità di regolamentazione di pubblica sicurezza ha dichiarato questa mattina in una conferenza stampa che rafforzerà la gestione dei flussi di viaggiatori in entrata e in uscita e intensificherà le sanzioni in conformità con la legge e le disposizioni per gli stranieri che violano le norme di prevenzione e controllo delle malattie. Cai Wei, funzionario della polizia di Canton, ha affermato che gli stranieri che rifiutano di collaborare con le autorità sanitarie che conducono indagini Covid-19 o rifiutano di fornire informazioni sul loro stato di salute reale e i documenti di viaggio, riceveranno istruzione legale, detenzione e multe in conformità con la legge cinese. Nel caso di persistente rifiuto di collaborare, i casi saranno sottoposti a trattamento amministrativo, ha spiegato il funzionario. Per gli stranieri che si rifiutano di sottoporsi al controllo, alla quarantena e al trattamento richiesti, la pubblica sicurezza assisterà le autorità sanitarie nell'applicazione delle misure. Le autorità possono avvalersi del diritto di invalidare i visti di persone colpevoli di gravi violazioni, a cui verrà concesso un determinato periodo per lasciare la Cina o affrontare il rimpatrio. Inoltre, i proprietari di immobili che non registrano inquilini stranieri saranno puniti in conformità con la legge.(Cip)