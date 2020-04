Difesa: esercito russo riceve versione modernizzata sistema artiglieria pesante Malka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società russa Uraltransmash, consociata di Uralvagonzavod del gruppo Rostec, ha consegnato al ministero della Difesa il primo sistema modernizzato di artiglieria semovente 2S7M Malka. Lo ha riferito l'ufficio stampa di Rostec a "Sputnik". "E' uno dei sistemi d'arma semoventi più potenti al mondo, progettato per distruggere importanti obiettivi e strutture nemiche in profondità dietro la linea del fronte. È iniziata la consegna di armi modernizzate al ministero della Difesa. Uraltransmash deve condurre l'ammodernamento di lotti di questo prodotto come parte delle commesse statali da implementare nel 2020-2022", ha dichiarato il direttore generale di Rostec Dmitrij Semizorov, citato dal servizio stampa dell'azienda. (Rum)