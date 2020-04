Asia: Fmi, economia regionale in stallo per la prima volta da 60 anni (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le economie asiatiche, la sfida sarà anche quella di agganciare una ripresa in un contesto di depressione generalizzata dell’economia e dei consumi globali. Fitch Ratings ha aggiornato ieri le previsioni contenute nel suo “Global Economic Outlook”: dopo l’ennesima revisione al ribasso, Fitch si aspetta ora una contrazione dell’attività economica mondiale nell’ordine dell’1,9 per cento nel 2020. Secondo l’agenzia, le economie di Stati Uniti, eurozona e Regno Unito subiranno rispettivamente contrazioni del 3,3. del 4,1 e del 3,9 per cento, mentre la Cina conseguirà una crescita inferiore al 2 per cento annuo. Le previsioni formulate da Fitch si basano però sull’assunto di un sostanziale superamento della crisi sanitaria mondiale nella seconda metà del 2020, cui seguirebbero il progressivo riavvio delle attività, un aumento di spesa e investimenti per rimpinguare le scorte di magazzino, e i primi effetti delle vaste misure di stimolo varate da governi e banche centrali. Tali fattori saranno però controbilanciati da una serie di rischi ed elementi di volatilità, come l’aumento diffuso della disoccupazione, i tagli delle spese in conto capitale da parte delle aziende, gli shock dei prezzi di materie prime e le oscillazioni dei mercati finanziari. (Git)