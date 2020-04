Corea del Sud: due transfughi nordcoreani eletti parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 21ma Assemblea nazionale della Corea del Sud, eletta dai cittadini sudcoreani nella giornata di ieri, conterà tra i suoi membri anche due transfughi della Corea del Nord, entrambi esponenti dell’opposizione conservatrice. Il primo è l'ex ambasciatore nordcoreano a Londra Thae Ku-min, che è divenuto ieri il primo transfuga ad essere eletto quale membro del parlamento sudcoreano tramite voto diretto uninominale. Thae, fuggito in Corea del Sud con la moglie quattro anni fa, ha ottenuto il 58,4 per cento delle preferenze presso la circoscrizione di Gangnam, a Seul, uno tra i più ricchi della capitale sudcoreana. Thae, noto per la sua strenua denuncia della dittatura e degli abusi dei diritti umani in Corea del Nord, ha però basato la propria piattaforma elettorale sulla riduzione della pressione fiscale, specie quella che grava sugli immobili. Il secondo transfuga nordcoreano ad ottenere un seggio parlamentare è l’attivista per i diritti umani Ji Seong-ho, a sua volta esponente dell’opposizione conservatrice, eletto in virtù dei meccanismi di rappresentanza proporzionale. (segue) (Git)