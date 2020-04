Rpt- Coronavirus: Gagliardi (Unione artigiani) a Nova, taxi non sono ambulanze, non possiamo trasportare dimessi da ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con titolo corretto) A Milano i taxi non sono autoambulanze. Così i sindacati di categoria Unione Artigiani - Tam - Satam - Unica Fit Cisl Lombardia - Confcooperative Lombardia rispondono alla proposta dell'assessore comunale alla Mobilità di Milano, Marco Granelli, di individuare modalità di trasporto convenzionato protetto da parte dei taxi di persone dimesse dagli ospedali o in quarantena. Dai tassisti arriva anche la secca smentita che nei giorni dell'emergenza sanitaria le auto pubbliche stiano trasportando utenti dimessi da strutture sanitarie. Una scelta dettata dal fatto che "i taxi svolgono un servizio di trasporto pubblico non di linea e non possono garantire un trasferimento in condizioni di sicurezza di persone ancora positive al virus", spiega Pietro Gagliardi, responsabile settore taxi dell'Unione Artigiani ad Agenzia Nova. "In una riunione in Prefettura di Milano avevamo chiesto esplicitamente di ristabilire un principio a tutela della salute di tutti e tutte: le autopubbliche non sono ambulanze e non devono essere impiegate come tali - continua Gagliardi - i nostri mezzi non sono attrezzati per un trasporto sanitario, gli operatori non sono formati per questo e, rischiando la propria salute, mettono a repentaglio quella dell'utenza del servizio che è, per definizione e per legge, indifferenziata". (segue) (Rem)