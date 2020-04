Coronavirus: a quota 14.620 i morti su oltre 203 mila contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 14.620 i morti per Covid-19 nello Stato di New York, su oltre 203 mila contagiati. Lo ha dichiarato il governatore Andrew Cuomo, riporta l'emittente "Cnn". Nello Stato ci sono circa un terzo di tutti i contagiati per coronavirus degli Stati Uniti, e se fosse una nazione indipendente si ritroverebbe al secondo posto nel mondo, dopo il proprio paese. Secondo i dati riportati dalla Johns Hopkins University, 110,465 casi sono nella sola città di New York. Lo Stato ha il numero più alto (circa il 50 per cento) di tutti i decessi negli Stati Uniti, con circa 4 mila morti soltanto a New York. (Nys)